HINWEIS: DIESEN BEITRAG ERHALTEN SIE OHNE SPRECHERTEXT. O-TON BERNHARD WEBER, POLIZEIVIZEPRÄSIDENT AALEN: "Wir haben am Montag dieser Woche hier in der LEA Ellwangen eine Situation erlebt, wie wir sie in dieser Ausprägung noch nie erlebt hatten. Und es gab auch keine Ansatzpunkte, keine Hinweise, dass sich eine Situation so entwickeln könnte, wie es am Montag gewesen ist. Vier Kollegen in zwei Streifenwagen hätten einen 23-jährigen Togolesen in den frühen Morgenstunden rücküberführen soll nach Italien und ihn dazu abholen. Daran sind sie sehr massiv gehindert worden und zwar gewalttätig gehindert worden, mit Gewaltszenarien gehindert worden, von etwa 150 bis 200 schwarzafrikanischen Flüchtlingen, die hier in der LEA Ellwangen wohnhaft sind. [...] Wir haben dann in der Nachschau deutliche Hinweise darauf bekommen, dass ich hier in der LEA Strukturen organisiert hatten, die offensichtlich daraufhin abzielen, behördliche Maßnahmen zu unterbinden. Und zwar Strukturen innerhalb der Bewohnerschaft der LEA. Das bedeutet natürlich, dass hier die große Gefahr besteht, dass wir hier einen rechtsfreien Raum haben. Und diesen rechtsfreien Raum, und die Gefahr, dass sich dieser rechtsfreien Raum etabliert, das kann man nicht zulassen, das wollten wir nicht zulassen. Und da haben wir in sehr sehr engem Schulterschluss mit der LEA-Leitung und mit dem zuständigen Regierungspräsidium Stuttgart Maßnahmen überlegt, geplant und schließlich heute auch durchgeführt. [...] Wir haben insgesamt fünf Beschuldigte, drei davon, die im Rauschgiftbereich tatverdächtig sind, und zwei davon, die im einschlägig im Eigentumsbereich tatverdächtig sind. Außerdem haben wir bei 18 Personen Geldbeträge festgestellt, die über dem sogenannten Freibetrag liegen. Da müssen wir noch abklären, woher diese hohen Geldbeträge kommen können. Außerdem haben wir 27 Personen, die sich unseren Maßnahmen widersetzt haben, wo wir im Einzelnen noch abklären müssen, ob wir Widerstandshandlungen im Sinne des Strafrechts feststellen können."