Großeinsatz der Polizei am Montagmorgen an einer Tankstelle im Bochumer Stadtteil Langendreer. Auch Spezialeinsatzkräfte waren vor Ort. Das Gebiet um die Tankstelle wurde weiträumig abgesperrt. Zuvor hatte ein Mann nach Angaben der Polizei eine Angestellte der Tankstelle als Geisel genommen. Polizei und der Täter hätten danach über eine längere Zeit miteinander verhandelt. Schließlich sei die Geisel freigekommen. Der mutmaßliche Täter sei am Mittag festgenommen worden. Marco Bischoff, Sprecher der Polizei Bochum: "Wir gehen davon aus, das der Täter bewaffnet war, mit einer Pistole ob das jetzt tatsächlich eine Pistole war, oder nur eine Scheinwaffe, b er noch andere Sachen dabei hatte, wissen wir bis jetzt noch nicht, aber wir müssen erst mal vom schlimmsten ausgehen, und sind dementsprechend auch aufgestellt." Einen terroristischen Hintergrund der Tat schloss die Polizei aus. Die Tankstellenmitarbeiterin sei als unbeteiligte Dritte in die Situation geraten, hieß es: "Nach bisherigem Stand ist von einem privaten Hintergrund auszugehen, den können wir aber noch nicht näher verifizieren, bzw. noch keine genaueren Angaben zu machen, das werden jetzt die weiteren Ermittlungen zeigen." Die Geisel blieb unverletzt, ihr soll es den Umständen entsprechend gutgehen. Auch der mutmaßliche Täter blieb unverletzt.