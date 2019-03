Wie in vielen Städten weltweit versammelten sich in Istanbul am Freitag Tausende Frauen, um für mehr Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern zu demonstrieren. "Ich demonstriere, weil ich sonst nicht frei, nicht sicher wäre, ich wäre sonst heute Abend allein, und hier bin ich es nicht." "Uns Frauen werden immer peinliche Fragen gestellt, wann wirst du dich verloben? Willst du heiraten? Wann wirst du ein Kind bekommen? Darum sind wir hier, für Gleichberechtigung." Die Demonstrantinnen hatten sich am Rande des Taksim Platzes versammelt, als die Polizei einschritt, um ihnen den Weg in Richtung Fußgängerzone zu verstellen. Die Einsatzkräfte feuerten Tränengas, und es kam zu Rangeleien, was einige der Frauen mit dem Sprechgesang "Wir werden nicht gehorchen, wir haben keine Angst", beantworteten. Ob es zu Festnahmen oder Verletzungen kam konnte zunächst nicht geklärt werden. Seit einem versuchten Putsch im Jahr 2016 und einem darauffolgenden nationalen Notstand löst die Türkische Polizei löst regelmäßig Massenversammlungen auf. Der Notstand wurde im vergangenen Juli aufgehoben.