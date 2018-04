Wenn Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr oder Rettungsdiensten schnell zu einem Notfall müssen, sind ihnen oft Fahrzeuge im Wege. Denn nicht alle halten sich an das Gebot, eine Rettungsgasse zu bilden. Schon seit Ende 2017 droht den sogenannten Rettungsgassenverweigerern ein hohes Bußgeld samt Führerscheinentzug. Die Autobahnpolizei in Nordrhein-Westfalen will sie jetzt noch mehr unter Druck setzen. Ab sofort sollen im dem bevölkerungsreichsten deutschen Bundesland Video-Kameras in den Einsatzfahrzeugen der Autobahnpolizei installiert werden. Mit diesen sogenannten Dashcams sollen Verstöße gegen die Rettungsgasse dokumentiert werden. Mit Hilfe der Videoaufzeichnungen können die Verkehrssünder nachträglich ermittelt werden. Insgesamt 50 Kameras sollen in Fahrzeugen der Autobahnpolizeien in Bielefeld, Düsseldorf, Dortmund, Köln und Münster angebracht werden. Zunächst für eine einjährige Testphase. Eine Erfassung von Unbeteiligten soll nach Angaben des nordrhein-westfälischen Innenminister Herbert Reul auf ein Mindestmaß reduziert werden. Die Kameras sollen nur bei hartnäckigen Rettungsgassenmuffeln eingeschaltet werden. Angesichts der Realität auf den Straßen sei das sinnvoll, sagt Reul: "Es sind viel zu viele Autofahrer, die das nicht wissen oder bockig sind, es gibt wahrscheinlich beide, oder nicht einsichtig sind, und deshalb müssen wir versuchen, da jetzt Druck hinter zu machen. Die Frage, wie schnell ein Rettungswagen, wie schnell ein Polizist, wie lang, wie schnell ein Feuerwehrwagen am Unfallort ist, kann über Leben entscheiden, und ich finde, da kann man nicht mehr lange fackeln und warten, sondern da muss man sich drum kümmern." Zur Bildung einer Rettungsgasse müssen die einen nach links und die anderen nach rechts fahren, was dann so aussieht. Wenn das alle so machen, haben die Rettungskräfte ein Problem weniger.