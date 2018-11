Die Polizei in der mexikanischen Grenzstadt Tijuana hat bisher 194 Migranten aus Mittelamerika festgenommen. Das sagte der Polizeipräsident der Stadt am Montag. Sie waren Teil ein Karawane die seit Wochen durch Mittelamerika Richtung US-amerikanischer Grenze zieht. 98 Personen sollen demnach in ihre Heimatländer abgeschoben werden, nachdem am Sonntag zahlreiche Migranten versucht hatten die Grenzanlagen Richtung USA zu stürmen. Sicherheitskräfte hatten Tränengas in die Menge gefeuert und die Grenze geschlossen. Tausende Migranten - viele aus Honduras und Guatemala - hoffen in Tijuana auf eine Möglichkeit in die USA reisen zu können. Hunderte weitere sind noch auf dem Weg und ziehen derzeit durch Mexiko.