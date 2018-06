Die Polizei in Wiesbaden hatte am Mittwoch die Suche nach einem vermissten Mädchen aus Mainz noch einmal intensiviert. Dabei entdeckten die Beamten eine Leiche. Der Fundort liegt nach Angaben der Polizei in einem schwer zugänglichen Gelände. Dort hätten Spezialisten der Spurensicherung ihre Arbeit am Fundort aufgenommen. Medienberichten zufolge sucht die Polizei nach einem 20-jährigen Tatverdächtigen. Andreas Hemmes von der Polizei Wiesbaden: "Wir können derzeit noch nicht bestätigen, dass es sich um die vermisste Person handelt. Dazu sind weitere Untersuchungen notwendig. Wir müssen aber aufgrund der Spurenlage davon ausgehen, dass es sich um ein Gewaltverbrechen handelt. Hinsichtlich des mutmaßlichen Tatverdächtigen werden derzeit weitere Maßnahmen mit der Staatsanwaltschaft Wiesbaden abgestimmt." Das 14-jährige Mädchen aus Mainz wurde seit dem 22. Mai vermisst. Sie war zuletzt in der Innenstadt von Wiesbaden gesehen worden.