Die Straßenbahnen fahren wieder in der niederländischen Stadt Utrecht. Am Tag, nachdem ein 37-jähriger Mann in einer Straßenbahn drei Menschen erschossen und fünf weitere verletzt hatte, erinnert nur noch wenig an die Bluttat. Dennoch sind die tödlichen Schüsse in der Stadt mit rund 340.000 Einwohnern immer noch ein wichtiges Gesprächsthema. Derartige Vorfälle kennt man hier sonst kaum, ebenso wie im Rest der Niederlande: "Ich habe keine Angst, weil das genau das ist, was sie wollen. Aber irgendwie fühlt man sich in seiner eigenen Stadt ein wenig unsicher. Ich bin erleichtert, dass derjenige, der das getan hat, hinter Gittern ist. Es ist traurig, dass Menschen gestorben sind. Und es ist traurig für ihre Familien und die Menschen, die es gesehen haben." "Es ist fürchterlich und ich habe Angst. Weil es schrecklich ist, was passiert ist. Und ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll." "Es sind wirklich traurige Dinge wie diese, die derzeit in der Welt passieren. Deshalb bin ich traurig. Ich glaube nicht, dass mir so etwas passiert. Aber es passiert und Menschen werden getötet. Und diese Irren, es scheint so, dass sie auf diesem Planeten leben. Und ich denke, wir müssen mit diesen Dingen leben." Der mutmaßliche Täter war am Montag nach siebenstündiger Fahndung festgenommen worden. Zwei weitere Verdächtige wurden nach Polizeiangaben in Gewahrsam genommen. Es war allerdings unklar, ob sie etwas mit den Schüssen zu tun haben. Der Tatverdächtige war nach Auskunft der Ermittler bereits früher mit dem Gesetz in Konflikt geraten und festgenommen worden. Es blieb allerdings unklar, ob der gebürtige Türke aus politischer Überzeugung oder persönlicher Rache handelte. Die Ermittler gingen Hinweisen auf einen extremistischen Hintergrund nach. Darauf deuteten der Verlauf des Angriffs und ein Schreiben hin, das in einem Fluchtauto gefunden worden sei, hieß es. Ein Onkel des Tatverdächtigen äußerte im Gespräch mit der staatlichen türkischen Nachrichtenagentur Anadolu dagegen Zweifel daran, dass es sich um einen Terrorakt handele.