Polizeieinsatz an einer besetzten Bahnstrecke in Nordrhein-Westfalen. Beamte haben am Sonntag mit der Räumung der Gleise der Hambachbahn begonnen. Am Samstag hatten mehrere Hundert Demonstranten die Strecke zum Tagebau Hambach besetzt und dort auch die Nacht verbracht. Die Strecke war auch am Sonntag noch gesperrt. Paul Kemen ist Sprecher der Polizei Aachen. "Einige wollen nicht gehen, also nicht freiwillig gehen und haben versucht sich anzuketten, und dieses Anketten mit sogenannten Lock-Ons oder überhaupt sich befestigen an solchen Anlagen ist eine Straftat, und das wollten wir auf jeden Fall verhindern." Der Energieversorger RWE transportiert auf der Bahnstrecke die im Tagebau Hambach geförderte Braunkohle. Das Aktionsbündnis "Ende Gelände" hatte am Samstag zu Protesten gegen den Braunkohle-Tagebau im Rheinischen Kohlerevier aufgerufen. Die Demonstranten fordern einen sofortigen Kohleausstieg. Laut Polizeiangaben war es Demonstranten am Samstag zudem gelungen, einen Bagger im Braunkohletagebau zu besetzen.