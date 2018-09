Tödlicher Zwischenfall auf dem Münchner Oktoberfest. In einem Bierzelt ist es am späten Freitagabend zu einem folgenschweren Streit gekommen. Nach Angaben der Münchner Polizei kam es im Raucherbereich des Zeltes zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Eine Zeugin habe daraufhin den Sicherheitsdienst gerufen, sagte die Polizeisprecherin Claudia Künzel. Der bewusstlose Mann starb in der Nacht zu Samstag, trotz Reanimationsversuchen. "Wir wissen auch noch leider gar nichts zur Todesursache, also an was der Mann verstorben ist. Das wird die Obduktion ergeben, die in den nächsten Tagen erfolgen wird." Auch die Hintergründe des Streits sind bislang unklar. "Es gab wohl eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, nur körperlicher Art, ohne Waffen, was Messer oder Bierkrug oder sowas angeht. In diesem Verlauf ist einer der Männer wohl bewusstlos zu Boden gegangen und mehr wissen wir leider noch nicht. Wir sind jetzt auf der Suche nach der Zeugin, die den Sicherheitsdienst verständigt hat, die den Vorfall wohl beobachtet hat." Die Frau soll zwischen 40 und 45 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß sein. Laut Polizei hat sie lange, blonde Locken. Zum fraglichen Zeitpunkt trug sie ein Dirndl und eine rote Strickjacke. Bei dem Toten soll es sich um einen 58-jährigen Deutschen handeln. Über den mutmaßlichen Täter war zunächst nichts bekannt.