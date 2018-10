Am Montag wurden einige der Männer, die im Verdacht stehen, Mitglieder der mutmaßlich rechtsterroristischen Gruppe "Revolution Chemnitz" zu sein, am Bundesgerichtshof in Karlsruhe vorgeführt. Sie waren laut Generalbundesanwalt in koordinierten Einsätzen von über hundert Beamten in Sachsen und Bayern am Montag verhaftet worden. Die Männer hätten versucht, sich Schusswaffen zu besorgen, hieß es. Für den 3. Oktober, den Tag der deutschen Einheit, habe die Gruppe ein "in seinen Einzelheiten noch nicht näher aufgeklärtes Geschehen" geplant, hieß es weiter. Bereits am 14. September sollen vier der Beschuldigten zusammen mit anderen Anhängern der rechtsextremen Szene in Chemnitz mehrere Ausländer angegriffen und verletzt haben. Die Ermittler hätten die Kommunikation der Verdächtigen ausgewertet und bewertet, sagte Frauke Köhler, Sprecherin des Generalbundesanwalts: "Die Kommunikation belegt, dass die Beschuldigten sich zusammengeschlossen haben, um gewalttätige Angriffe und bewaffnete Anschläge nicht nur auf Ausländer, sondern insbesondere auch auf politisch Andersdenkende zu verüben." Die Polizei durchsuchte am Montag auch mehrere Wohnungen. Waffen seien nicht gefunden worden, hieß es. Mehrere Datenträger seien beschlagnahmt worden, die jetzt ausgewertet werden würden. Rädelsführer der mutmaßlich rechtsextremistischen Vereinigung sei ein 31-Jähriger, der bereits am 14. September wegen besonders schweren Landfriedensbruchs festgenommen worden sei. Der sächsische Innenminister Roland Wöller sprach von einem entscheidenden Schlag gegen den Rechtsextremismus: "Wir setzen mit den Festnahmen und den Durchsuchungen ein klares Zeichen, dass wir solche rechtsterroristische Strukturen bereits frühzeitig erkennen und zerschlagen." Nach den Erkenntnissen der Ermittler gehören die Beschuldigten der Hooligan-, Skinhead- und Neonazi-Szene im Raum Chemnitz an und sollen sich als führende Personen in der rechtsextremistischen Szene Sachsens verstanden haben. In Chemnitz war es während Kundgebungen Ende August zu ausländerfeindlichen Ausschreitungen gekommen.