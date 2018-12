Dramatische Rettungsaktion für einen kleinen Hund in der Türkei. Das Tier war im Osten des Landes auf einer Eisfläche eingebrochen und steckte fest. Die Rettung kam in Person eines Polizeitauchers. Er stürzte sich kurzentschlossen in die eisigen Fluten und versuchte, den vereisten Weg zum Hund mit seinen Armen frei zu schlagen. Was nach großer Anstrengung und bangen Minuten schließlich auch gelang. Der Taucher brachte das völlig entkräftete und unterkühlte Tier zum rettenden Ufer, wo es medizinisch versorgt wurde. Der kleine Hund wurde schließlich zur weiteren Behandlung in eine Tierklinik gebracht. Ein Behördenvertreter wurde mit den Worten zitiert, dass man davon ausgehe, dass er sich wieder vollständig erholen werde.