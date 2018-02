Der polnische Senat hat trotz Protesten aus Israel und den USA den Weg für ein umstrittenes Holocaust-Gesetz freigemacht. Die Kammer stimmte am Donnerstag für den Entwurf, der zuvor bereits vom Abgeordnetenhaus genehmigt worden war. Laut dem Gesetz soll es strafbar sein, eine Komplizenschaft Polens beim Holocaust der Nazis während des Zweiten Weltkriegs anzudeuten. Zudem kann die Bezeichnung "polnische Todeslager" mit bis zu drei Jahren Haft bestraft werden. Das Gesetz muss noch von Präsident Andrzej Duda unterzeichnet werden. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte den Entwurf bereits nach der Abstimmung im Abgeordnetenhaus vergangene Woche scharf kritisiert. Man habe keine Toleranz, wenn es darum gehe, die Geschichte zu verzerren oder neu zu ändern, sagte Netanjahu am Sonntag in Jerusalem. Das US-Außenministerium zeigte sich besorgt, Meinungsfreiheit und wissenschaftliche Forschung könnten eingeschränkt werden. Polens Vize-Justizminister Marcin Warchol sagte nach der Abstimmung am Donnerstag, die historische Forschung werde nicht beeinträchtigt. Polen sei ein demokratischer Rechtsstaat, der die Meinungs- und Forschungsfreiheit respektiere." Bogdan Klich von der oppositionellen Bürgerplattform äußerte hingegen Bedenken. "Das Gesetz hat einen sehr weiten Spielraum. Es kann auch angewendet werden, wenn in Polen, wie in jedem anderen Land, über Geschichte diskutiert wird. Vor allem über die neuere Geschichte, die Zeit der Nazi-Besatzung. Diese öffentliche Diskussion muss ohne Hürden geführt werden können und nicht unter den Augen des Staatsanwaltes." Polen begründet das Gesetz damit, dass die Bezeichnung "polnische Todeslager" darauf schließen lasse, das Land habe zumindest eine Mitschuld an der Ermordung von Millionen Menschen, die meisten von ihnen Juden. Die KZs, unter ihnen auch das Vernichtungslager Auschwitz, wurden nach dem Einmarsch Deutschlands in Polen 1939 von den Nationalsozialisten errichtet und betrieben.