Protest in Warschau am Mittwochabend. Abtreibungsgegner und Befürworter einer liberalen Regelung von Schwangerschaftsabbrüchen stehen sich vor dem polnischen Parlament gegenüber. Drinnen debattierten die Abgeordneten über einen Antrag, die strengen Abtreibungsgesetze des Landes zu lockern. Abbrüche in den ersten 12 Wochen der Schwangerschaft sollen straffrei bleiben. Sexualaufklärung und Zugang zu Verhütungsmitteln sollen verbessert werden. Das Parlament stimmte mit der Mehrheit der nationalkonservativen Regierungspartei PiS gegen den Antrag. Stattdessen plädierte die Partei von Jaroslaw Kaczynski für ein noch schärferes Gesetz, das die Abtreibung missgebildeter Föten verbieten würde. "Mit der Unterstützung dieses Gesetzentwurfs tragen sie zu einem guten Wandel des Landes bei", sagt die Abtreibungsgegnerin Kaia Godek. "Er ist ein großer Schritt, um die Moral in der polnischen Gesellschaft wiederherzustellen. Linke und Liberale, die Unschuldigen das Recht auf Leben nehmen und Polen zerstören wollen, werden protestieren, ebenso wie ihre ausländischen Unterstützer, die ein westliches Abtreibungsrecht einführen wollen." Bartosz Arlukowicz von der oppositionellen Bürgerplattform und ehemaliger Gesundheitsminister kritisierte den PiS-Vorstoß scharf "Haben Sie mal einen Fötus mit Anenzephalie gesehen? Sie zwingen Mütter, diese Kinder auf die Welt zu bringen und sterben zu sehen, weil Jaroslaw Kaczynski sagt, dass sie getauft werden müssen." Für Abbrüche gibt es in Polen strenge Vorgaben: Schwangerschaft nach Vergewaltigung oder Inzest, Gefahr für Leib und Leben der Mutter oder schwere Schäden des Fötus. Vor mehr als einem Jahr war der Plan einer Gesetzesverschärfung gescheitert. Am Mittwoch beschloss das Parlament, den Entwurf weiter prüfen zu lassen.