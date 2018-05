In New York haben die ersten Spitzengespräche zur Vorbereitung eines möglichen Gipfeltreffens zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un stattgefunden. US-Außenminister Mike Pompeo und Kim Yong Chol, ein enger Vertrauter Kims, trafen sich am Mittwoch für etwa 90 Minuten zum Abendessen. Das Treffen fand in einem Gebäude in der East Side, unweit vom Sitz der Vereinten Nationen statt. Inhalte wurde anschließend nichts bekannt. Pompeo sagte lediglich, das Dinner sei "toll" gewesen. Es habe "amerikanisches Rindfleisch" gegeben. Weitere Gespräche sind für diesen Donnerstag geplant. Ein US-Regierungsvertreter sagte, Kim Yong Chol und Pompeo wollten sich besser kennenlernen nach ihren beiden ersten Treffen in Nordkorea in diesem Jahr. Sollten nicht genügend Fortschritte erzielt werden, würden die USA den Druck auf Nordkorea erhöhen. Bevor es zu einem Gipfel zwischen Trump und Kim Jong Un kommen könne, müsse Nordkorea klar machen, wozu es bereit sei, teilte die US-Regierung mit. Pompeo hatte vor dem Abendessen via Twitter bekräftigt, dass die USA eine vollständige, überprüfbare und unumkehrbare nukleare Abrüstung der koreanischen Halbinsel anstrebten. Trump hatte den ursprünglich für den 12. Juni geplanten Gipfel in Singapur vergangene Woche zunächst abgesagt, einen Tag später jedoch erklärt, womöglich könne das Treffen doch stattfinden.