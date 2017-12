Die neuseeländische Sängerin Lorde hat ein geplantes Konzert in Tel Aviv abgesagt. Laut Medienberichten reagiere Lorde damit auf Kritik der anti-israelischen Bewegung BDS, die zum Boykott und zur Sanktionierung von Israel aufruft. Doch für diese Entscheidung erhält die international erfolgreiche Popsängerin auch Kritik. Etwa von Juliet Moses, der Sprecherin des Jewish Council Neuseeland. O-Ton: "Künstlern wird gesagt, dass sie ein politisches Statement abgeben und zu Komplizen der israelischen Regierung werden, wenn sie nach Israel reisen. Aber dieses Argument wird bei anderen Ländern nicht herangezogen. Lorde wird zum Beispiel auch in Russland auftreten. Und wie wir wissen, hat Russland ein unterdrückerisches Regime, dass die Krim okkupiert hat, aber ich habe nicht gehört, dass irgendjemand gefordert hat, sie solle nicht nach Russland fahren. Und wenn sie in den USA auftritt, wird ihr auch nicht gesagt, dass sie eine Komplizin von Trump und seiner Politik ist. Scheinbar gilt dieses Argument nur bei Israel." Das Netzwerk Solidarität mit Palästina hingegen unterstützte die Sängerin, Sprecherin Janfrie Wakim: O-Ton: "Wir freuen uns riesig und gratulieren ihr zu dieser wichtigen Entscheidung, an diesem Wendepunkt. Ich würde sagen, das ist ein Triumph für die Gerechtigkeit." Der israelische Botschafter in Neuseeland lud Lorde via Twitter zu einem Gespräch ein.