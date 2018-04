Die Präsidenten Russlands, der Türkei und des Iran haben erklärt, man strebe nach der Eroberung der Rebellenhochburg Ost-Ghuta durch syrische Truppen ein rasches Ende der Kämpfe in dem Land an. Ziel sei es, "Ruhe am Boden" zu schaffen und Zivilisten in "Deeskalations-Gebieten" zu schützen, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung. Der iranische Präsident Hassan Ruhani betonte nach einem Treffen mit seinem türkischen Kollegen Tayyip Recep Erdogan und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Ankara, dass es keine militärische Lösung für Syrien gebe. Putin, Erdogan und Ruhani zeigten sich auf einer gemeinsamen Pressekonferenz bemüht um eine geschlossene Haltung. Alle drei Staaten haben derzeit Konflikte mit den USA. Iran und Russland stützen zudem den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad seit Jahren militärisch. Allerdings wurden auch Differenzen der drei Staaten deutlich. So betonte Erdogan, man werde nur Frieden in Syrien erreichen, wenn man nicht nur entschlossen gegen den IS, sondern auch gegen Kurdenmilizen vorgehe. Ruhani wurde dagegen im iranischen Fernsehen mit der Aussage zitiert, die von der türkischen Armee eroberte nordsyrische Region Afrin sollte an die syrische Armee übergeben werden. Er hatte bereits vor seinem Eintreffen in Ankara betont, dass alle ausländischen Truppen das Land verlassen sollten, deren Anwesenheit nicht von der syrischen Regierung gewünscht werde. Dies zielt sowohl gegen die Türkei wie auch gegen die USA. US-Präsident Donald Trump will nach Angaben eines hochrangigen Regierungsmitarbeiters zumindest kurzfristig aber noch US-Truppen in Syrien lassen mit dem erklärten Ziel, die islamistische Extremistenmiliz IS zu bekämpfen.