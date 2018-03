In Ägypten hat am Montag die Präsidentenwahl begonnen. Amtsinhaber Abdel Fattah al-Sissi bemüht sich um ein erneutes Mandat. Angesichts fehlender aussichtreicher Gegenkandidaten gilt der ehemalige General als klarer Favorit. Wie stark sein Mandat ausfällt, hängt jedoch auch von der Wahlbeteiligung ab. Sollte diese gering ausfallen, dürften Zweifel aufkommen, ob der 63-Jährige genügend Rückhalt für seine Politik hat. Wähler sagten dazu in Kairo: "Menschen sollten eine Vision haben. Menschen aber wollen alles und jetzt gleich. Nichts geschieht sofort, man braucht Geduld und Ausdauer." "Der jetzige Präsident hat uns eine stabile Zeit gegeben. So Gott will, werden wir diesen Weg fortsetzen, und Ägypten wird fortgeschritten und wohlhabend sein. Wenn wir auf die Länder rings um uns schauen, dann werden wir sehen, dass es uns besser geht. Wir bitten den Präsidenten weiterzumachen, und möge Gott ihm helfen.". Kritiker werfen dem vom Westen unterstützten Al-Sissi eine harte Sparpolitik sowie die Unterdrückung der Opposition und der Presse vor. Seine Anhänger halten die Maßnahmen dagegen für nötig, um das Land nach dem politischen Chaos zu stabilisieren und einen islamistischen Aufstand auf der Sinai-Halbinsel niederzuschlagen. Al-Sissi hatte 2013 den demokratisch gewählten islamistischen Präsidenten Mohamed Mursi von der Muslimbruderschaft mit Hilfe des Militärs gestürzt.