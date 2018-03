In Ägypten hat am Montag die dreitägige Präsidentenwahl begonnen. Die Wahllokale schließen erst am Mittwoch. Aber das Wahlergebnis scheint schon jetzt festzustehen. Es wird ein klarer Sieg des von der Armee unterstützten Amtsinhabers al-Sissi erwartet. Auch weil es keinen wirklichen Gegenkandidaten gibt. Der 63-jährige ehemalige General gilt daher als klarer Favorit. Al-Sissi wird von seinen Unterstützern als dynamischer Macher gesehen. Er ließ Kraftwerke bauen, den Suez-Kanal erweitern, und er will eine neue Hauptstadt errichten. In den Straßen Kairos haben die Menschen jedoch auch andere Sorgen: "Herr Präsident, ich bitte Sie, dass sie sich in den nächsten vier Jahre, um die Armen kümmern, die Preise normalisieren und ihr Augenmerk auf die Jugend richten. Die Jugend hat viele Probleme. Das Wichtigste sind die jungen Leute." Sissis aussichtsreichste Gegenkandidaten hatten sich im Januar aus dem Rennen zurückgezogen, weil sie sich nach der Verhaftung von Sissis Hauptrivalen eingeschüchtert fühlten. Kritiker werfen ihm zudem vor, mit harten Wirtschaftsreformen seine Beliebtheit bei den Bürgern verspielt zu haben. Da die Wiederwahl jedoch sogut wie sicher ist, wird nun mit großem Interesse auf die Wahlbeteiligung geschaut.