Die royale Hochzeit setzt weltweit Fans und Nachrichten unter Strom. Details vom Kuchen bis zum Kleid werden diskutiert. Besonders im Fokus stand aber auch die Frage, wer die US-Schauspielerin Meghan Markle zum Altar begleiten wird. Jetzt ist es raus: Harrys Vater Prinz Charles wird die Aufgabe übernehmen und seine zukünftige Schwiegertochter in der St. George Kapelle auf Schloss Windsor zum Traualtar führen. Im Vorfeld gab es Irritationen um Markles Vater. Der sagte mal zu, dann brachte er die Royals mit offenbar gestellten Paparazzi-Fotos in Verlegenheit, und sagte dann schließlich seine Teilnahme ab. Und das aus gesundheitlichen Gründen, so zumindest die offizielle Version. Prinz Charles springt jetzt also ein, und wenn dann das Paar verheiratet ins Freie vor die vielen Schaulustigen tritt wird eine Frau ganz genau hinschauen: Donna Werner. Die US-Amerikanerin hat keine Kosten und Mühen gescheut mit dabei zu sein. Dafür zieht die 66-Jährige das harte Programm durch und campiert sogar auf der Strasse. und das alles für ein Märchen: "Jedes Mädchen hat doch in seiner Kindheit von seiner Mutter Märchen vorgelesen bekommen, und träumt davon eine Prinzessin zu werden und in einem Schloß zu leben. Und das hier ist es doch. Das ist ein echtes Märchen. Für ein kleines Mädchen ist der Traum wahr geworden. Und es ist doch wirklich ein Traum, und ich freue mich so für sie und für Harry, der endlich jemand gefunden hat." Werner nennt sich selber "Super-Fan", sie war bereits bei 1986 bei der Hochzeit von Prinz Andrew und der Hochzeit von Prinz William 2011 mit dabei. Auch für den 90. Geburtstag der Queen 2016 reiste sie nach Großbritannien. Am Samstag wird sie also auch wieder Prinz Harry und seiner zukünftigen Frau zujubeln: "Ich will, dass sie durch dieses Tor kommen, und ich will sie anschauen, winken und lachen. Dafür lohnt sich das alles, wirklich..."