Das Morgenmagazin im BBC-Radio4 hatte am Mittwoch einen prominenten Gast-Redakteur. Nicht zum ersten Mal nutzte Prinz Harry, Enkel der britischen Königin Elisabeth, das Programm, um auf wichtige gesellschaftliche Probleme aufmerksam zu machen, etwa auf die Rolle des Militärs, psychische Gesundheit, Jugendkriminalität und den Klimawandel. O-Ton: "Es gehört zu meinen Aufgaben, Probleme ins Rampenlicht zu rücken. Ganz egal, ob es dabei um Menschen oder allgemeinere Probleme geht." Für die Sendung interviewte Prinz Harry auch den ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama, der ihn schon in der Vergangenheit bei einer Initiative für Kriegsinvalide unterstützt hatte. O-Ton: "Es ist so normal geworden zu denken: 'Ich bin nur eine Person, wie soll ich was verändern können?' Also ich weiß mit Sicherheit, wenn wir alle so denken, dann erreichen wir nie etwas." Außerdem ließ Harry sich auch selbst von Redakteurin Sara Montague interviewen. O-Ton Journalistin: "Sie haben gesagt, Obama war leicht für ein Interview zu gewinnen, Sie verstehen sich offenbar gut?" O-Ton Prinz Harry: "Wir haben ganz ähnliche Ideen, wenn es um Wohltätigkeit geht, um Stiftungen, um die Jugend von heute." O-Ton Journalistin: "Verstehen Sie sich so gut, dass Sie ihn zu Ihrer Hochzeit einladen werden?" O-Ton Prinz Harry: "Oh, also das weiß ich noch nicht, wir haben noch keine Gästeliste. Wer weiß, diese Überraschung will ich jetzt nicht kaputtmachen." Im Frühjahr 2018 will sich Harry mit Schauspielerin Meghan Markle vermählen, mit der er seit Dezember diesen Jahres verlobt ist. O-Ton Journalistin: "Für Ihre zukünftige Frau war dies das erste Weihnachten mit den Schwiegereltern - wie war's?" O-Ton Prinz Harry: "Fantastisch, sie hat es wirklich genossen. Die Familie hatte sie gerne dabei, zu Weihnachten gehört immer der familiäre Teil und dann auch der Arbeitsteil. Ich glaube, zusammen hatten wir wirklich eine schöne Zeit. Es war schön, bei meinem Bruder und meiner Schwägerin zu sein und mit den Kindern rumzurennen. Weihnachten war fantastisch, wir freuen uns wirklich auf Silvester und das nächste Jahr." Während des Interviews bedankte sich Prinz Harry gleich mehrmals bei der BBC dafür, dass er das Programm mitgestalten konnte.