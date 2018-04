Ein guter Tag für die Biene, wohl ein schlechterer für die chemische Industrie. Denn am Freitag haben Vertreter der EU-Mitgliedsstaaten mehrheitlich für ein Verbot dreier sogenannter Neonikotinoide gestimmt. Um Bienen zu schützen, sollen die Agrarchemikalien nur noch in Gewächshäusern, also unter Glas, verwendet werden dürfen. Als Triumph der Honigbiene wurde die Entscheidung am Freitag am Ort der Abstimmung in Brüssel gewertet. Diese Demonstranten zeigten sich zufrieden, so auch Antonia Staats ist Kampagnenmanagerin bei der gemeinnützigen Organisation Avaaz, die sich für den Schutz der Biene einsetzt: "Die heutige Entscheidung, diese Bienentöter vom Markt zu verbannen ist ein Zeichen der Hoffnung für unsere Bienen. Es ist großartig zu sehen, dass die Staaten nun begreifen, was Wissenschaftler, Bauern und Bürger in den einzelnen Ländern bereits seit Jahren berichten." Grundlage für das Verbot der Mittel auf Feldern ist eine Untersuchung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit die, wonach die Anwendung der drei Wirkstoffe unter freiem Himmel Wild- und Honigbienen schadet. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) begrüßte die Entscheidung. "Es ist jedem unbenommen, ob er unter Glas wirtschaftet oder nicht wirtschaftet. Aber eines muss klar sein: Was der Biene schadet, muss weg vom Markt." Die Anwendung von Neonikotinoiden im Freien bewirke, dass Bienen die Orientierung verlören und auf dem Weg zum Stock verendeten, so Klöckner. Rund 80 Prozent der Blüten seien auf die "Bestäubungsleistung der Biene angewiesen".