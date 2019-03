Boeing will die Produktion des umstrittenen Flugzeugtyps 737 MAX 8 aufrecht erhalten. Das sagen Informanden aus der Branche. Zwar habe Boeing seinen Kunden empfohlen, den Flugzeugtyp, der jüngst in Äthiopien und Indonesien verunglückt ist, am Boden zu belassen, doch in seinem Werk im Bundesstaat Washington, sollen weiterhin 52 Maschinen monatlich gebaut werden, obwohl Auslieferungen derzeit gestoppt wurden. Inzwischen gilt als bestätigt, dass eine Ähnlichkeit zwischen den Flugschreiber-Daten beider Unglücksmaschinen bestehen. Die Blackbox-Informationen seien erfolgreich wiederhergestellt worden, teilte ein Sprecher des äthiopischen Verkehrsministeriums am Sonntag mit. Mehr Angaben dürften in den nächsten drei bis vier Tagen folgen. Der Stimmenrekorder und der Flugdatenschreiber waren am Donnerstag der französischen Behörde zur Aufklärung von Flugunfällen BEA ausgehändigt worden. Ein vorläufiger Untersuchungsbericht soll voraussichtlich in etwa einem Monat veröffentlicht werden. Experten schließen nicht aus, dass eine Kontrollsoftware in den Maschinen ursächlich für die Abstürze waren. Dabei geht es vor allem um des Stabilisierungssystems MCAS. Es soll bei zu steilem Flugwinkel einen Strömungsabriss verhindern, indem es automatisch die Nase der Maschine absenkt. Bei den Abstürzen in Indonesien und in Äthiopien starben insgesamt 346 Menschen. Der Konzernchef Dennis Muilenberg veröffentlichte am Montag einen Brief, in der er sich an Fluggäste und Airlines wandte. Das Unternehmen verstehe, dass Menschenleben von Boeings Arbeit abhängen. Der Konzern werde die Daten der Abstürze auswerten, um Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit der 737 MAX absolut zu gewährleisten. Boeing kooperiere mit der US-Flugaufsicht, dem Verkehrsministerium und der Behörde für Verkehrssicherheit bei allem, was mit den Abstürzen im Zusammenhang stehe. Insidern zufolge untersucht das US-Verkehrsministerium jedoch, ob die US-Flugaufsicht bei der Zulassung von MCAS Fehler gemacht hat. Experten stellen auch die Frage, ob Piloten ausreichend für das System geschult wurden.