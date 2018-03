Am Montag hat in London eine beeindruckende Kunstaktion begonnen. Sie trägt den Namen "Project 84" - entsprechend zieren 84 männlichen Figuren den oberen Rand eines Hochhauses und eines kleineren Gebäudes. Die Puppen wurden von dem amerikanischen Künstler Mark Jenkins und seiner Mitarbeiterin Sandra Fernandez kreiert. Simon Gunningm Chef dieser Kampagne mit weiteren Details: "Jede dieser Statuen, die man sieht, trägt einen Namen. Sie zeigt einen echten Toten. Wir haben mit den Familien gesprochen. Sie gaben uns nicht nur die Erlaubnis, sondern ihren absoluten Segen. Ich denke, das ist so wichtig, dass du, wenn du sie anschaust, weißt, das ist dein Vater, das dein Bruder, das dein Kumpel." Hintergrund der Aktion ist es auf die dramatische Zahl von Selbstmorden hinzuweisen. Denn 84 männliche Personen nehmen sich nach Angaben der Künstler pro Woche in Großbritannien das Leben. Selbstmord ist damit die häufigste Todesursache von Männern im Alter unter 45 Jahren in dem Land.