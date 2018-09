Proteste am Nationalfeiertag der Katalanen. In Barcelona sind am Dienstag erneut rund eine Millionen Menschen für die Unabhängigkeit der Region auf die Straße gegangen. Bei den friedlichen Demonstrationen ging es neben der angestrebten Unabhängigkeit vor allem um eins: O-TON MATTHEW SABARIS, Unterstützer der Bewegung und Bewohner Kataloniens: "Wir müssen unsere Gefangenen, die aufgrund ihrer politischen Überzeugung eingesperrt wurden, freibekommen! Was eine große Schande ist in Europa heute im Jahr 2018! Das müssen wir ändern!" Lieder für Charles Puigdemont. Der ehemalige Regionalpräsident hält sich derzeit in Belgien auf und kann sich frei bewegen. In Spanien gilt jedoch ein Haftbefehl und eine Anklage wegen Rebellion. Rund ein Jahr nach dem illegalen Unabhängigkeitsreferendum, sind nach Umfragen nur noch 47 Prozent der Katalanen für die Abspaltung von Spanien.