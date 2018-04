Mit Fahnen und Lautsprecheransagen haben Hunderte Palästinenser in Khan Younis einen getöteten 15-Jährigen zu Grabe getragen. Der Junge sei am Freitag während einer Protestaktion von israelischen Soldaten erschossen worden, so das palästinensische Gesundheitsministerium. Die Trauernden trugen den Körper des Jungen, der in eine palästinensische Flagge eingehüllt war, in eine Moschee, wo für ihn gebetet werden sollte. Seit dem Beginn palästinensischer Proteste an der Grenze zu Israel am 30. März sind bisher mehr als 40 Palästinenser getötet und Tausende verletzt worden. Die Demonstranten drängen auf ein Rückkehrrecht in die Gebiete, die heute zu Israel gehören. Israel hat seine Truppen und Siedler im Jahr 2005 aus dem Gazastreifen abgezogen, hält aber strenge Kontrollen an den Grenzen aufrecht.