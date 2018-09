Zehntausende haben am Samstag in Brasilien gegen den rechtsgerichteten Präsidentschaftskandidaten Jair Bolsonaro demonstriert. Sie versammelten sich in den Innenstädten von Rio de Janeiro und Sao Paulo und protestierten gegen den umstrittenen Politiker, der nun als Favorit für die erste Runde der Präsidentenwahl am Sonntag gilt. "Unser Land hat schon viel durchgemacht und jetzt haben wir diesen Wahlkampf, wo wir Leute wie Bolsonaro und ihre Ideale verhindern müssen." "Ich als eine lateinamerikanische und schwarze Frau werde dafür sorgen, dass wir nie wieder unterdrückt werden." "Ich bin gegen den Faschismus dieser Menschen, die wie Bolsonaro Repression einführen wollen." "Und wir dürfen diese Faschisten nicht gewähren lassen. Es ist absurd, dass wir wegen Homophobie Angst haben, auf die Straße zu gehen. So darf das nicht weitergehen." Der frühere Armeeoffizier Bolsonaro, der offen seine Bewunderung für die 1985 beendete Militärdiktatur geäußert hat, hat als Abgeordneter mit seiner unverblümten Rhetorik und einer harten Haltung zur Verbrechensbekämpfung viele Anhänger gewonnen. Seine Gegner werfen ihm sexistische, frauenfeindliche und homophobe Äußerungen vor. Jüngsten Prognosen zufolge hat der Rechtspopulist derzeit die besten Chancen auf einen Sieg in der ersten Runde am 7. Oktober. Wer das Rennen macht, wird aber wohl erst nach der zweiten Wahlrunde am 28. Oktober feststehen.