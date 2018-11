Schwer bewaffnete Polizisten auf der einen, aufgebrachte Demonstranten auf der anderen Seite. In der Hauptstadt von Haiti Port-au-Prince war die Lage am Sonntag explosiv. Die Demonstranten zündeten Autoreifen und Autos an und warfen Steine auf die Polizisten. Meldungen über Verletzte oder Verhaftungen gab es zunächst nicht. Die Demonstranten werfen der Regierung Korruption vor und fordern den Rücktritt von Präsident Jovenel Moise - und das mit zum Teil drastischen Worten: "Wir verlangen, dass Präsident Jovenel geht. Er macht für dieses Land gar nichts. Wenn er nicht zurücktritt, dann sorgen wir mit Gewalt dafür, dass er geht. Wir werden die Polizei und alles andere verbrennen. Wir werden ihm eine Kugel verpassen." "Wir sagen der internationalen Gemeinschaft, dass kein Abkommen mit Jovenel Moise irgendetwas wert ist. Das Volk will, dass er geht. Aber nicht ins Exil, sondern ins Gefängnis. Er ist korrupt. Und er soll da sein, wo die anderen korrupten Menschen sind. Wir verlangen das." Die Demonstranten fordern auch eine Untersuchung, ob Politiker Gelder aus dem sogenannten Petrocaribe-Fonds veruntreut haben. Petrocaribe ist ein Abkommen, das Erdöllieferungen aus Venezuela zu Vorzugspreisen an einige Karibikstaaten regelt. Haiti ist laut Weltbank das ärmste Land in Nord-, Mittel- und Südamerika.