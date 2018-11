In der der mexikanischen Stadt Tijuana sind am Sonntag Hunderte Menschen auf die Straße gegangen, um gegen Migranten zu demonstrieren, die in die USA einwandern wollen. Viele Menschen werfen den Migranten vor, Unsicherheit zu verbreiten und gegen mexikanische Gesetze zu verstoßen. O-TON RAFAEL DE JESUS ARMAS, BÜRGER VON TIJUANA: "Mexiko war immer eine Nation, die ihre Türen denjenigen öffnet, die es nötig haben. Aber es gibt bestimmte Regeln, wie man einreist und nach Unterstützung fragt. So wie es lief, ist es nicht richtig. Die Behörden anzugreifen, die diesen Staat vertreten, und Barrikaden abzureißen, die der mexikanische Staat errichtet hat, das geht einfach nicht." In den letzten Tagen sind Tausende Migranten vor allem aus Honduras in die Grenzstadt gekommen. Viele von ihnen fliehen vor Gewalt und Armut in ihren Heimatländern und wollen sich in den USA ein besseres Leben aufbauen. Tausende weitere werden in den nächsten Tagen erwartet. In Tijuana sind die Notunterkünfte aber bereits überfüllt, viele Migranten müssen auf der Straße schlafen. Wie lange sie in der Stadt bleiben müssen, ist noch völlig unklar. Bis die US-Behörden ein Asylverfahren abgeschlossen haben, können Monate vergehen.