Mit schwerem Gerät ging die Polizei in Chiles Hauptstadt Santiago am Dienstag gegen Demonstranten vor, die gegen den Besuch von Papst Franziskus in dem südamerikanischen Land protestierten. Während der Papst auf dem Weg zu einer Messer unter freiem Himmel war, gerieten die Sicherheitskräfte und die Demonstranten aneinander. Es gab mehrere Festnahmen. Meldungen über Verletzte gab es zunächst nicht. Schon zu Beginn des Papst-Besuchs in Chile hatte es am Montagabend Demonstrationen gegen sexuellen Missbrauch in der Kirche gegeben. Die Proteste am Dienstag richteten sich aber auch gegen Mitglieder der chilenischen Regierung, denen Korruption und Misswirtschaft vorgeworfen werden: "Der Besuch des Papstes tut uns wirklich weh. Und das hat nichts mit dem Glauben zu tun. Wir möchten uns nicht mit denjenigen anlegen, die etwas für den Papst empfinden. Was uns Sorge macht ist, dass Vertreter der Regierung, die Wirtschaftsverbrechen begangen haben, dort sitzen und sich zusammen mit dem Papst zeigen." In der vergangenen Woche waren mehrere katholische Kirchen in Chile angegriffen wurden. Dabei gab es keine Verletzten. Auch bekannte sich niemand zu den Angriffen. Bei seinem Besuch hatte der Papst die Opfer und Angehörigen von Missbrauch durch Geistliche in Chile um Verzeihung gebeten. Dafür bekam er viel Beifall. Zusammen mit den Bischöfen des Landes wolle er die Opfer mit allen Kräften unterstützen und sich dafür einsetzen, dass sich das nicht wiederhole, sagte Franziskus.