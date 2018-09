Tausende Umweltschützer und Braunkohlegegner haben am Sonntag gegen die geplanten Rodungen im Hambacher Forst protestiert. Der sogenannte "Waldspaziergang" verlief bis zum frühen Nachmittag friedlich. Nach Medienberichten wurde das Waldstück, in dem die Räumungsaktion von Baumhäusern andauerte, zeitweise von der Polizei abgesperrt. Polizeisprecher Andreas Müller: "Es ist Tag vier jetzt der Räumung der Baumhäuser. Gestern gab es noch einen Rettungseinsatz hier von der Feuerwehr. Da hatten sich zwei Personen im Schacht aufgehalten. Dieser Rettungseinsatz ist beendet. Das heißt, wir sind jetzt wieder zu polizeilichen Maßnahmen übergegangen, und das heißt, die Räumung der Baumhäuser. Die Vorbereitungen sind jetzt abgeschlossen, bis das schwere Gerät hier reinkommt. Und jetzt gerade sind die Höhen-Interventionsteams dabei, sich an die nächsten Baumhäuser ran zu begeben." Am Samstag waren nach Behördenangaben 34 Personen festgenommen worden, neun wurden leicht verletzt. Die Polizei hatte am Donnerstag damit begonnen, Baumhäuser von Braunkohlegegnern in dem seit Jahren besetzten Forst im rheinischen Braunkohlerevier zu räumen. Sie begründete den Einsatz mit von den Aufsichtsbehörden festgestellten Brandschutzmängeln. Umweltaktivisten werfen der nordrhein-westfälischen Landesregierung vor, sie mache sich zum Erfüllungsgehilfen von RWE. Der Energieriese will den Wald roden und dort Kohle abbauen.