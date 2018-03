Bei einer Demonstration gegen Korruption in Peru ist es am Mittwoch in der Hauptstadt Lima zu Ausschreitungen gekommen. Kurz zuvor war Staatspräsident Kuczynski von seinem Amt zurückgetreten. Er wird durch einen Bestechungsskandal um den brasilianischen Baukonzern Odebrecht schwer belastet. Die Demonstranten forderten ein Ende der Korruption in dem südamerikanischen Land und einen politischen Neuanfang. Kuczynski hat alle Anschuldigungen gegen sich zurückgewiesen und Zusammenarbeit mit den Ermittlern zugesagt.