"1. Oktober. Vergesst nicht und vergebt nicht" stand auf dem Transparent, das Studenten am Montag durch die Straßen von Barcelona trugen. Am Jahrestag des Referendums über die Trennung von Katalonien von Spanien zogen Tausende durch die Innenstadt der spanischen Metropole. An anderen Orten blockierten Separatisten vorübergehend Straßen und Schienen. Bereits am Wochenende war es zu Zusammenstößen gekommen. Sechs Menschen wurden festgenommen. Allerdings hatten die Kundgebungen der Separatisten einen wesentlich geringeren Zulauf als beim Referendum vor zwölf Monaten. Der Verkehr in Barcelona bewegte sich nach Polizeiangaben ohne größere Beeinträchtigungen. Am 1. Oktober 2017 stimmte eine überwältigende Mehrheit von rund 90 Prozent für die Ablösung Kataloniens von Spanien. Allerdings lag die Beteiligung am Referendum bei nur 42 Prozent. Damals war es zu Zusammenstößen zwischen Polizeieinheiten unter Befehl der spanischen Zentralregierung und Bürgern gekommen, die sich an der verbotenen Volksbefragung beteiligen wollten. Der damalige Chef der Regionalregierung, Carles Puigdemont, rief einige Wochen später die Unabhängigkeit Kataloniens aus. Die Madrider Zentralregierung setzte daraufhin die Regionalregierung ab, die spanische Justiz leitete Ermittlungen ein. Puigdemont floh nach Belgien. Die Madrider Regierung erzwang Neuwahlen in Katalonien im Dezember. Dabei konnten die separatistischen Parteien trotz Einbußen ihre Mehrheit im Regionalparlament in Barcelona behaupten.