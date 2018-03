Blumen für eine Tote - In Rio de Janeiro herrschen nach dem Mord an der Stadträtin Marielle Franco Trauer und Entsetzen. Die 38-Politikerin der Partei für Sozialismus und Freiheit, PSOL, war am Mittwochabend in ihrem Auto erschossen worden, zusammen mit ihrem Fahrer. Francos Pressesprecher überlebte den Mordanschlag im Norden der brasilianischen Metropole. "Das war wie eine Hinrichtung", sagt dieser Behördenvertreter. Wir müssen das so schnell wie möglich aufklären, um unser aller Willen. Das kann man nicht hinnehmen. Ein Mensch, der voller Leben und Leidenschaft und fundamental wichtig für Rio de Janeiro war, wurde brutal ermordet." Franco hatte sich als Menschenrechtsaktivistin und scharfe Kritikerin von Polizeigewalt einen Namen gemacht. Immer wieder kommen bei Einsätzen in den Armenvierteln von Rio Menschen ums Leben. Auch in Mare, einer Favela mit 130.000 Einwohnern, in dem Franco aufgewachsen ist. Die beiden mächtigsten Gangs im Slum teilten der Nachrichtenagentur Reuters mit, sie hätten nichts mit dem Mord an der Politikerin zu tun. Von Vertretern der ebenso gefürchteten Milizen, die oft aus Ex-Polizisten bestehen, gab es zunächst keine Stellungnahme. Aus Protest gegen die Bluttat gingen in der Nacht zu Freitag Tausende Menschen in Rio und Sao Paulo auf die Straße. Das Büro der Vereinten Nationen in Brasilien und Amnesty International haben eine rasche Aufklärung des Falls gefordert.