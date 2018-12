Brennende Müllcontainer vor einer Schule in Boulogne-Billancourt, südwestlich von Paris. Auch nach der Fernseh-Ansprache des französischen Präsidenten Emanuel Macron am Montagabend gingen die Proteste der Schüler und Studenten weiter. In seiner Rede hatte der französische Präsident sozialpolitische Maßnahmen angekündigt, aber auch erklärt an seiner Reformagenda festhalten zu wollen. Die geplanten Reformen im Bildungsbereich wurden von Macron dagegen kaum thematisiert. Sehr zum Ärger der Schüler und Studenten, die am Dienstag in Paris auf die Straße gingen. Die Proteste würden weitergehen, sagte dieser Schülersprecher: "Emmanuel Macron hat gestern Ankündigungen für die gelben Westen gemacht, zur Finanzpolitik und zu Steuern. Aber er hat keine Aussagen zur Jugend gemacht, zu den Schülern und Studenten und ihren Protesten. Er hat gar nichts dazu gesagt. Nur einmal hat er das Wort Universität in den Mund genommen und vage über Bildung gesprochen und dass wir sie verbessern müssen. Gut, aber die Art und Weise ist entscheidend. Er hat nicht über die Jugend gesprochen und wir haben das Gefühl, dass wir nicht geachtet werden." Aus Protest gegen Reformen im Bildungsbereich blockieren Schüler und Studenten in Frankreich seit Tagen Bildungseinrichtungen. Dabei geht es unter anderem um härtere Auswahlkriterien beim Hochschulzugang und befürchtete Kürzungen beim Lehrpersonal. Die Kritik richtet sich auch gegen das aus Sicht der Demonstranten unverhältnismäßig harte Vorgehen der Polizei gegen die Proteste.