Proteste vor argentinischer Botschaft in Chile

In Chile haben sich am Montag Demonstration und Polizei Auseinandersetzungen vor der argentinischen Botschaft geliefert. Die Protestierenden forderten Aufklärung über das Schicksal eines jungen Chilenen, der Monate lang in Argentinien vermisst wurde. Die Demonstranten blockierten die Zufahrt zur Botschaft und zerstörten Fenster im benachbarten Konsulat. Einige versuchten Feuer zu legen und zerstörten einen Bus. Die Polizei ging mit einem Wasserwerfer und gepanzerten Fahrzeugen gegen die Demonstranten vor. Die Behörden in Argentinien hatten in der letzten Woche eine Leiche in einem Fluss in Patagonien gefunden. Dabei soll es sich um den 28-Jährigen handeln. Er hatte in der Region an Protesten von Indianern teilgenommen, die für ihre Landrechte kämpfen. Inzwischen haben Angehörige den Leichnam identifiziert.