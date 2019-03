Vor dem Kölner Amtsgericht hat am Mittwoch der Prozess gegen einen Oberstleutnant der Bundeswehr begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, Dienstgeheimnisse weitergegeben zu haben. Als Mitarbeiter des militärischen Abschirmdienstes (MAD) hatte er laut Anlage Informationen über eine Razzia im Auftrag des Generalbundesanwaltes bekommen. Ziel der Razzia sei es gewesen, Kontaktpersonen des unter Terrorverdachts stehenden Franco A. aufzuspüren. Gerichtssprecher Wolfgang Schorn: "Das heißt, konkret soll er im Rahmen der Ermittlungen gegen Franco A., im Umfeld von Franco A., Personen, gegen die sich diese Ermittlungen mit unter richteten, mitgeteilt haben, dass dort unmittelbar Durchsuchungsmaßnahmen bevorstünden. Die Durchsuchungsmaßnahmen sind im Folgenden auch negativ verlaufen, so jedenfalls nach dem Vorwurf der Anklageschrift. Und so lautet eben der Vorwurf, den die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten hier macht." Franco A. wurde im Jahr 2017 festgenommen, weil er im Verdacht steht, einen Terroranschlag geplant zu haben. Im Zuge der Ermittlungen gab es Hinweise darauf, dass bei der Bundeswehr und auch beim Kommando Spezialkräfte (KSK) rechtsextreme Strukturen gibt. Franco A. soll Anschläge geplant haben. Er hatte sich außerdem als syrischer Flüchtling ausgegeben und es geschafft, das Asylverfahren erfolgreich zu durchlaufen. Der jetzt angeklagte Bundeswehroffizier hatte den Vorwurf des Geheimnisverrats laut Medienberichten in einer Vernehmung bestritten. Insgesamt sind acht Zeugen in dem Verfahren geladen. Für den Prozess sind drei Verhandlungstage angesetzt.