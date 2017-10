Prozess gegen Steudtner in Istanbul begonnen

Vor dem Gerichtsgebäude im Istanbuler Bezirk Caglayan versammelten sich am Mittwoch Dutzende Demonstranten. In der türkischen Metropole hat am Morgen der Prozess gegen mehrere Menschenrechtsaktivisten, darunter den Deutschen Peter Steudtner, begonnen. Der aus Berlin stammende Steudtner war Mitte Juli mit anderen Beschuldigten bei einem Seminar auf einer türkischen Insel festgenommen worden. Den seit mehr als drei Monaten in Untersuchungshaft festgehaltenen Angeklagten wird Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Ihnen drohen bis zu 15 Jahre Haft. Der Generalsekretär von Amnesty International in Deutschland, Markus Beeko äußerte Zweifel an einem fairen Prozess. "Vor dem Hintergrund der absurden Vorwürfe könnte es, wenn es ein rechtsstaatliches Verfahren heute gibt, eigentlich am Ende des Tages nur eine Freilassung geben. Aber wir werden sehen, ob die türkische Justiz sich hier weiter instrumentalisieren lässt." Auch in Berlin versammelten sich Dutzende Menschen vor der Türkischen Botschaft, um gegen die Inhaftierung Steudtners zu protestieren. Die Bundesregierung hat mehrfach seine Freilassung gefordert. Als Reaktion auf seine Festnahme hatte sie die Reisehinweise für Touristen in der Türkei verschärft.