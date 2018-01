Wie konnte es zu dem Unglück am 3. März 2009 kommen? Damals war bei Bauarbeiten an der Kölner U-Bahn das Stadtarchiv eingestürzt. Zwei Menschen kamen ums Leben. Eine große Menge historischen Archivguts wurde verschüttet. Am Mittwoch hat vor dem Landgericht in Köln der Prozess begonnen, der die Schuldfrage klären soll. Der Gerichtssprecher Jan Orth. "Die Anklageschrift geht davon aus, dass es auf der Baustelle zu einem Bauausführungsfehler gekommen ist. Bei dem Gießen einer Schlitzwand mit Beton soll ein Hindernis, das man vorher beim Aushub gefunden hatte, nicht ordnungsgemäß beseitigt worden sein. Dadurch soll es letztlich in dieser Schlitzwand zu einem Loch gekommen sein, durch das am Tag des Einsturzes des Stadtarchivs große Mengen von Erdreich vermischt mit Grundwasser in die Baugrube geflossen sind. Dieses Material fehlte unter dem Stadtarchivgebäude, weswegen es letztendlich eingestürzt sein soll." Die Staatsanwaltschaft wirft fünf Angeklagten fahrlässige Tötung und Baugefährdung vor. Die vier Männer und eine Frau waren als Mitarbeiter von Baufirmen oder der Kölner Verkehrsbetriebe am Ausbau der U-Bahn beteiligt. Der Sprecher der Verteidiger aller Angeklagten, Hanns Feigen. "Ob der Einsturz des Stadtarchivs und ob der traurige Tod der beiden jungen Männer auf einem Verschulden der Angeklagten beruht, wie die Staatsanwaltschaft meint, oder auf einem hydraulischen Grundbruch, ist derzeit völlig offen, zumal an der Unglücksstelle nach wie vor Untersuchungen angestellt werden." Der 14-jährige Halbbruder eines der Todesopfer, des 17-Jährigen Kevin K., tritt als Nebenkläger auf. Sein Anwalt Bernhard Scholz. "Es geht ihm tatsächlich vordergründig darum, dass die Sache aufgeklärt wird vernünftig, weil er auch wirklich wissen will, was damals passiert ist und warum es passiert ist." Die 10. Große Strafkammer in Köln hat mehr als 100 Verhandlungstage angesetzt. Es sind mehr als 90 Zeugen und zehn Sachverständige geladen. Sollte die Kammer bis zum 2. März 2019 kein verurteilendes Urteil sprechen, droht nach Angaben des Gerichts die absolute Verjährung. Dann könnte die Tat für die Angeklagten nicht mehr als Straftat verfolgt werden.