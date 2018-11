Im Prozess gegen einen ehemaligen Wachmann des Konzentrationslagers Stutthof bestreitet der Angeklagte, ein Nazi gewesen zu sein. Der 94-Jährige ließ am Dienstag vor dem Landgericht Münster eine Erklärung durch seinen Anwalt verlesen. Das Leiden der KZ-Häftlinge sei ihm nicht verborgen geblieben, so der ehemalige SS-Wachmann. Er schäme sich für das, was im Lager geschehen sei. Onur Özata, ein Anwalt der Nebenklage, sagte dazu: "Das ist wenig glaubwürdig nach der Aktenlage. Nach Dokumenten, die wir haben, hat er sich freiwillig gemeldet und auch das KZ-System, das Konzentrationslager-System der Nationalsozialisten war darauf ausgelegt, dort hoch ideologisierte Männer zu haben, die sich im Dienst der Sache in den Dienst stellen. Und man wollte dort überhaupt keine Leute, die dort unbedingt unter Zwang gearbeitet haben, sondern es musste jemand sein, der gerne da sein wollte." In Bezug auf die systematischen Tötungen und Morde in Stutthof gehe, sei der Angeklagte schmallippig geblieben, so Özata. Der Dortmunder Oberstaatsanwalt Andreas Brendel sagte, die Einlassungen des Angeklagten hätten keine Überraschung gebracht. "Es handelt sich im Wesentlichen um das, was wir ohnehin schon von ihm auch gehört haben. Und ja, den Rest muss man erst mal auf sich wirken lassen. Wir werden sicherlich noch einige Fragen haben, auch das Gericht wird noch einige Fragen haben und dann muss man mal sehen, wie sich das Ganze weiterentwickelt." Der Angeklagte soll von 1942 bis 1944 Dienst in dem KZ Stutthof nahe Danzig getan haben. Vor dem Landgericht Münster muss er sich wegen Beihilfe zum hundertfachen Mord verantworten. Als Wachmann habe er viele Morde erst möglich gemacht, so die für NS-Verbrechen zuständige Zentralen Stelle in Ludwigsburg. Nach ihren Angaben starben 65.000 Menschen in Stutthof und seinen Nebenlagern sowie auf den sogenannten Todesmärschen.