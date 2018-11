Dieses Foto hatte für Schlagzeilen gesorgt. Es soll zeigen, wie ein Flüchtling in der Notaufnahmeeinrichtung im nordrhein-westfälischen Burbach von Mitarbeitern eines privaten Sicherheitsdienstes misshandelt wird. Das Foto wurde von Polizei und Staatsanwaltschaft zur Veröffentlichung freigegeben, es hatte aber noch andere Fotos und auch Videos von den Vorfällen in dem Flüchtlingsheim gegeben. Dort sollen Wachleute und Betreuer des Flüchtlingsheims Asylbewerber eingesperrt, verprügelt und erniedrigt haben. Die Heimleitung soll diese Taten geduldet und gedeckt haben. Vier Jahre nachdem die Vorfälle bekanntgeworden waren, hat vor dem Landgericht Siegen der Prozess begonnen. Am Donnerstag erschienen 30 von 38 Angeklagten zum Auftakt des Verfahrens, das das Gericht aus Platzgründen in die Siegerlandhalle verlegt hat. Ihnen wird unter anderem Freiheitsberaubung, Nötigung und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Gerichtssprecher Sebastian Merk: "Also, die Vielzahl der Fälle betrifft das Problemzimmer, in dem Bewohner, die in irgendeiner Form verhaltensauffällig waren, rauchen im Zimmer oder alkoholisiert nach Hause kommen, über Nacht oder teilweise über den Tag eingesperrt worden sind, und das wäre eine Freiheitsberaubung. Und dann gibt es einzelne Fälle, wo dazu dann Körperverletzungshandlungen kamen, wo Wachpersonal die Personen auch gedemütigt haben sollen, aber auch geschlagen haben sollen." In den Jahren 2013 bis 2014 soll es nach den Erkenntnissen der Ermittler zu einer Vielzahl von Übergriffen auf Geflüchtete gekommen sein. Die Behörden untersuchen weitere Vorwürfe gegen Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes in einer Asylunterkunft in Essen.