Über 17 Jahre nach einem Sprengstoffanschlag an der Düsseldorfer S-Bahn-Station "Wehrhahn", bei dem zehn Personen schwer verletzt wurden, hat am Donnerstag der Strafprozess gegen den mutmaßlichen Täter Ralf S. begonnen. Der Ex-Soldat, der als rechtsradikal gilt, wird des zwölffachen Mordversuchs angeklagt. Am 27. Juli 2000 war am Düsseldorfer S-Bahnhof Wehrhahn eine ferngezündete Rohrbombe explodiert. Die überwiegend jüdischen Opfer kamen vom Deutschunterricht an einer Sprachschule. Zehn Menschen aus der zwölfköpfigen Gruppe wurden verletzt. Ein ungeborenes Baby starb im Mutterleib. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, die Tat unter Ausnutzung der Arg- und Wehrlosigkeit der Opfer und in fremdenfeindlicher Absicht begangen zu haben. Oberstaatsanwalt Ralf Herrenbrück: "Denn nach den Ermittlungen kam es dem Angeklagten mit der Tat darauf an, die ihm wegen der vermeintlichen Bevorzugung durch öffentliche Stellen verhasste Gruppe der Opfer auch unter Inkaufnahme ihres Todes aus seinem Wohnviertel, welches er als sein Revier bezeichnete, zu vertreiben." Zum Auftakt des Verfahrens bestritt der Angeklagte, die Tat begangen zu haben. Er habe es nicht getan und wisse auch nicht, wer es gewesen sei, so der 51-Jährige vor Gericht. Der Anwalt von Ralf S., Olaf Heuvens, hält das für plausibel. "Ich glaube ihm, dass er mit diesem Anschlag nichts zu tun hat. Alleine schon deswegen, weil er die Voraussetzungen und die Fähigkeiten, die für diesen Anschlag erforderlich und nötig gewesen wären, gar nicht hatte. Wir haben es ja bereits ansatzweise gehört, die Ausbildung, die notwendig gewesen wäre, nämlich eine Sprengstoffausbildung, hat er im Rahmen der Bundeswehrzeit nie genossen." Ein Häftling der JVA Castrop-Rauxel hatte den Angeklagten schwer belastet. Ralf S. habe damit geprahlt, die Tat begangen zu haben, sagte er den Ermittlern. Das Landgericht hat bis Juli knapp 40 Verhandlungstage für den Indizien-Prozess angesetzt. Dem Angeklagten droht eine lebenslange Haftstrafe.