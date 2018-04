Er sitzt nun auf der Anklagebank: Vor dem Kammergericht Berlin hat am Dienstag der Prozess um die Entführung eines Vietnamesen aus Berlin begonnen. Die Bundesanwaltschaft wirft dem 47-jährigen Angeklagten Long N. H. geheimdienstliche Agententätigkeit und Beihilfe zur Freiheitsberaubung vor. Laut Anklageschrift soll er in Prag das Auto gemietet und nach Berlin gefahren haben, mit dem am 23. Juli 2017 der vietnamesische Geschäftsmann Trinh Xuan Thanh und seine Begleiterin im Berliner Tiergarten entführt und zur vietnamesischen Botschaft gebracht worden sind. Dazu sagte Lienhard Weiß von der Generalbundesanwaltschaft: O-Ton: "Beide wurden im Juli 2017 in Berlin auif offener Straße mit Gewalt in einen VW-Bus gezerrt und anschließend gegen ihren Willen nach Vietnam verbracht. Der Angeklagte soll im Rahmen dieser geheimdienstlichen Gesamtoperation zwei Fahrzeuge gemietet haben. Eines wurde zur Ausspähung der Opfer benutzt, das andere dann für die eigentliche Entführungstat. Beide Fahrzeuge hat er später dann wieder nach Prag, wo er sie zuvor angemietet hatte, zurückgefahren." Der Verteidiger des hier angeklagten Vietnamesen, Stephan Bonell, sieht das anders und sagte hingegen: O-Ton: "Dass er dann in Berlin noch den ein oder anderen Freundschaftsdienst für jemand gemacht hat, das wird dann in dieses Mosaik eingeflochten und wird gesagt, daran sieht man, dass er beteiligt war." ZWISCHENFRAGE: WAR ER BETEILIGT, AUS IHRER SICHT? "Nein, aus meiner Sicht nicht. Die Verteidigung geht auf Freispruch." Der in Berlin offenbar entführte Geschäftsmann Thanh war später nach Vietnam verschleppt und dort wegen Korruption vor Gericht gestellt worden, hier Archivbilder. Das Urteil für Thanh lautete auf lebenslange Haft. Der Vorfall im Berliner Tiergarten hatte für diplomatische Verstimmungen zwischen der Bundesregierung und Vietnam gesorgt. Die Anwältin des in Vietnam Verurteilten, Petra Schlagenhauf, sagte am Dienstag in Berlin als Vertreterin der Nebenklage: O-Ton: "Also, Sie müssen davon ausgehen, dass der vietnamesische Geheimdienst sich offensichtlich so sicher gefühlt hat, dass er meinte, so was durchziehen zu können, ohne dass das hier jemand merkt und ohne dass ein Hahn danach kräht. Das war ein großer Irrtum." Der nun in Berlin angeklagte Long N. H. wurde im August 2017 in Tschechien festgenommen und anschließend nach Deutschland überstellt. Ihm drohen allein wegen der Spionagevorwürfe bis zu zehn Jahre Haft in Deutschland.