Dieser Mann steht nun vor Gericht: Am Dienstag hat in München der Prozess gegen einen 38-Jährigen begonnen, der im Juni des vergangenen Jahres einer Polizeibeamtin in den Kopf geschossen haben soll. Alexander B., geboren in Deutschland, aber in den USA lebend, war auf einer Europareise, als er am 13. Juni ohne ersichtlichen Anlass in der S-Bahn einem Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben soll. Während der Vernehmung versuchte der Beschuldigte der Anklage zufolge, einen Polizeibeamten vor eine einfahrende S-Bahn zu stoßen. Bei dem entstehenden Gerangel konnte Alexander B. demzufolge dem Polizisten die Pistole entreißen und seiner Kollegin in den Kopf schießen. Die Polizistin wurde schwer verletzt und liegt seither im Wachkoma. Auch weitere Passanten wurden durch Schüsse verletzt. Die Staatsanwaltschaft München wirft dem Beschuldigten gefährliche und schwere Körperverletzung und versuchten Mord vor, wie Sprecherin Anne Leiding erklärt: O-Ton: "Es war ganz offensichtlich direkt nach der Tat feststellbar, also auch die Staatsanwaltschaft hat sofort keinen Haftbefehl beantragt, sondern einen sogenannten Unterbringungsbefehl. Also dass da psychische Störungen im Raum stehen, das wurde dann später durch ein nervenärztliches Gutachten auch bestätigt. Und jetzt ist eben die Frage, ob das am Ende der Hauptverhandlung dann auch so weiterhin bestätigt werden kann. Dann ist er sozusagen nicht schuldfähig und kann sozusagen nicht als Straftäter dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Allerdings wird die Staatsanwaltschaft dann die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus beantragen, weil wir davon ausgehend derzeit, dass er eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt.") Der Sprecherin zufolge hat ein psychiatrischer Sachverständiger bereits festgestellt, dass Alexander B. eine schwere psychische Störung habe und daher nicht schuldfähig sei. Deswegen werde er auch als Beschuldigter und nicht als Angeklagter bezeichnet. Die Polizistin wird laut Staatsanwaltschaft dauerhaft ein Pflegefall bleiben. Für den Prozess sind bislang acht Verhandlungstage angesetzt.