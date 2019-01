Ein Pubbesitzer in der englischen Küstenstadt Blackpool sagt, sein Geschäft habe im Zuge eines möglichen harten Brexits nichts zu befürchten. Sein Pub "brexitiere" bereits. Denn anstelle von Champagner gibt es in Tim Martins Pubkette "Wetherspoon" nur noch englischen Sekt. Den Cognac hat der Besitzer mit einem australischen Brandy ausgetauscht. Alles, was er zuvor von französischen oder deutschen Zulieferern bekam, könne man auch aus dem Rest der Welt importieren, so Martin. Kein britischer Humor, der Pubbesitzer meint es ernst: "Ich denke, dass es ein großes verfassungsrechtliches Problem geben wird, wenn sie nicht austreten. Und über die Leute in diesem Pub in Blackpool kann man sagen, dass sie wütend sein werden, wenn der Austritt nicht umgesetzt werden würde. " Viele Unternehmen beklagen an den seit rund zwei Jahren anhaltenden Brexit-Verhandlungen, dass sie keine Planungssicherheit haben. Martin findet jedoch, dass diese über den Tellerrand hinausschauen sollten. 93 Prozent der Welt befinde sich außerhalb der EU, so Martin. Den Pub-Gästen gefällt seine Denkweise. Eine Kundin sagte: "Es muss der richtige Deal sein, wo wir bekommen, was wir wollen. Und ich denke, wenn wir das Spiel beenden und ihnen (der EU) sagen, dass wir austreten, kommen sie angekrochen, weil sie uns viel mehr brauchen." Im Wetherspoons ist man sich einig. Im britischen Parlament aber noch nicht. Hier wird am Dienstagabend über rund ein Dutzend Alternativvorschläge zum Brexit-Vertrag abgestimmt. Sie sollen den Ausschlag für einen eher harten oder weichen Austritt aus der EU geben.