Auftakt mit Knalleffekt. Der ultimative Kampf, jeder gegen jeden, kommt bei diesem eSport-Event in der Berliner Mercedes-Benz-Arena mit einer großen Show daher. Im Mittelpunkt: die Topstars von Playerunknown's Battlegrounds, kurz PUBG. Das Shootergame gehört zu den derzeit beliebtesten Online-Computerspielen. Und bei den PUBG-Weltmeisterschaften wird ermittelt, wer der oder die Beste am Drücker ist. PUBG ist ein sogenanntes Battle-Royale-Spiel: Die Teilnehmer werden in der Computerlandschaft einer einsamen Insel ausgesetzt und müssen gegeneinander kämpfen. Wer zuletzt noch übrig ist, hat gewonnen. Der Trick ist, sich eine möglichst gute Ausrüstung zusammenzustellen und die Nerven zu behalten, denn das Schlachtfeld wird im Lauf des Spiels immer kleiner. Dante Burgese vom team Gates erklärt, worauf es ankommtgehört. DANTE BURGESE VOM TEAM GATES: "Das ist alles Mentalsache und wie Du mit anderen zusammenarbeitest", sagt Dante Burgese vom Team Gates. "Man muss nicht nur gut spielen zu können. Es sdreht sic darum, wie Du mit Deinen Schwächen und Höhenflügen umgehst. Und außerdem muss man natürlich auch außerhalb der Turniere genug Tatendrang haben, um noch härter zu arbeiten, als die anderen Teams.") Bei der WM in Berlin treten 20 Teams gegeneinander an, angefeuert von Schlachtenbummlern. Um so gut zu werden wie ihre Stars, müssen die Fans aber noch viel trainieren. Das Pensum gleicht in der Tat dem im Hochleistungssport. Nicht jeder hat dafür genug Zeit. BESUCHER PHUONG: "Wir müssen auch arbeiten. Also, wir sind schon Erwachsene, wir müssen arbeiten. Aber nach der Arbeit spielen wir am Tag so vier oder fünf Stunden, das haben wir noch. Aber die anderen, die meisten anderen können ja länger spielen. Die sind noch Schüler oder Studenten, dann haben die viel Zeit und so." Zeit vielleicht. Aber die Frage bleibt: ist das wirklich Sport? BESUCHER PHILIPP DEPKE "Schach ist auch anerkannte Sportart vom Deutschen Olympischen Sportbund. Hat jetzt aber auch nicht so viel mit körperlicher Arbeit oder mit körperlicher Anstrengung zu tun. Aber das ist 'ne Ansichtssache. Und man kann damit schon sein Leben bestreiten, wenn man zu den Besten der Besten gehört. das ist ähnlich wie in anderen Sportarten, aber eigentlich wie in jedem Bereich. Wenn man zum Besten gehört, kann man auch davon leben." Definitiv davon leben kann Brandon Greene, der Erfinder von Playerunknown's Battlegrounds. "Insgesamt haben wir jetzt weltweit auf allen Plattformen 400 Millionen Spieler. Ich glaube, 80 bis 90 Millionen spielen täglich und über 200 Millionen monatlich." Das Turnier in Berlin dauert vom 25. bis 29. Juli. Die ersten Tage gehören den Wettkämpfen der sogenannten Third-Person-Perspektive: Hier konnte sich das Team GenG Gold aus Südkorea durchsetzen. Am Wochenende zeigen dann die Egoshooter was sie können. Als Preisgelder winken insgesamt zwei Millionen Euro.