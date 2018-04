BITTE BEACHTEN SIE: DIESER BEITRAG GEHT IHNEN ALS O-TON-BEITRAG OHNE EXTRA SPRECHERTEXT ZU, DIE ENGLISCHEN PASSAGEN WURDEN INS DEUTSCHE ÜBERSETZT. O-TON CARLES PUIGDEMONT, EX-PRÄSIDENT KATALONIENS "First of all some words in German: Ich möchte mich bei allen bedanken für die Hilfe und Solidarität. Vielen Dank!" "Zweitens möchte ich mich für die Unterstützung bedanken, die ich während all dieser Tage aus allen Teilen der Welt erhalten habe. Ich fordere die sofortige Freilassung aller meiner Kollegen, die noch immer in spanischen Gefängnissen sind. Es ist eine Schande für Europa, dass es in Europa politische Gefangene gibt. Ich habe immer der europäischen Demokratie vertraut, die auf dem Willen des Volkes basiert, auf der Gewaltenteilung, auf Frieden und Menschenrechten. Diese Art von Demokratie ist in Spanien gefährdet. Die Zeit für Dialog ist gekommen. Wir fordern diesen Dialog seit langem, aber wir haben bisher nur eine gewaltsame und repressive Antwort bekommen. Jetzt sehen wir das Scheitern dieser Antwort - es ist Zeit, Politik zu machen. Es gibt keine Ausreden für die spanischen Behörden, jetzt einen politischen Dialog mit den politischen Führern Kataloniens zu beginnen, mit der Aufgabe, eine politische Lösung unserer Forderungen zu finden, nicht mit dem Strafrecht. "