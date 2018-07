Carles Puigdemont im Juni auf dem Weg zu einem Treffen mit seinem Nachfolger im Amt des katalanischen Regionalpräsidenten in. Dort hielt er sich zeitweise auf, nachdem er kurz vor Ostern auf der Durchreise in Schleswig-Holstein aufgrund eines europäischen Haftbefehls festgenommen wurde. Der Ex-Regierungschef kann von Deutschland an Spanien ausgeliefert werden. Dort darf er nach einer Entscheidung des Oberlandesgerichts Schleswig aber nicht wegen des Vorwurfs der Rebellion vor Gericht gestellt werden, sondern lediglich wegen des Vorwurfs der Veruntreuung öffentlicher Gelder. Dazu Gerichtssprecherin Frauke Holmer. O-Ton: "Also eine Auslieferung wegen des Vorwurfs der Rebellion kam nicht in Betracht, weil es dafür eines Verhaltens bedurft hätte, dass auch nach deutschem Strafrecht strafbar ist. Da hat der Senat zwei Tatbestände geprüft - das ist einmal der Hochverrat und einmal der Landfriedensbruch - und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass das Verhalten von Herrn Puigdemont beide Straftatbestände nicht erfüllt." Der spanische Premierminister Pedro Sanchez sagte, sein Land halte sich an die Entscheidung. O-Ton: "Gerichtsbeschlüsse werden nicht qualifiziert, sondern respektiert. Das ist es, was diese Regierung tut: jede richterliche Entscheidung anzuerkennen, ob in Spanien, Belgien, Deutschland oder anderswo. Was für die spanische Justiz wichtig ist, ist, dass diejenigen, die bei den Ereignissen 2017 dabei waren, vor spanischen Gerichten stehen müssen." Die Generalstaatsanwaltschaft in Schleswig-Holstein kündigte an, sie werde zeitnah über die von ihr selbst beantragte Auslieferung entscheiden. Puigdemont bleibe auf freiem Fuß, da das Gericht keine Fluchtgefahr sehe. Puigdemont hatte gegen den Willen der spanischen Zentralregierung ein Referendum über die Abspaltung Kataloniens angesetzt und danach im Oktober 2017 die Unabhängigkeit der Region ausgerufen. Dies verstößt gegen die spanische Verfassung, in der die Unteilbarkeit des Territoriums festgeschrieben ist.