Unsichtbar hinter getönten Scheiben verlässt der ehemalige katalanische Regierungschef Carles Puigdemont die Justizvollzugsanstalt im schleswig-holsteinischen Neumünster. Am Montagnachmittag wurde er dem Amtsgericht vorgeführt. Am Sonntag hatte er mit dem Auto von Finnland nach Belgien reisen wollen. Auf einer Autobahnraststätte bei Schleswig nahm ihn die Polizei fest, auf Grundlage eines europäischen Haftbefehls. Die Bundesregierung zeigte sich in der Causa Puigdemont am Montag in Berlin abwartend. Regierungssprecher Steffen Seibert: "Ich denke, die beiden Kollegen haben gerade überzeugend dargelegt, dass das, was jetzt geschieht, auf Basis der deutschen Gesetze und der Regelungen rund um den europäischen Haftbefehl geschieht, und dass deswegen alles jetzt einmal in der Hand der zuständigen schleswig-holsteinischen Behörden und der zuständigen Gerichte ist. Das gilt es abzuwarten." Auslieferung ja oder nein - mit einer baldigen Entscheidung sei nicht zu rechnen, so Rechtsexperte Nikolaos Gazeas in Köln. Das zuständige Gericht könne sich 60 Tage oder länger Zeit nehmen. Die Puigdemont vorgeworfenen Delikte führten dabei nicht automatisch zur Auslieferung. "Das sind keine sogenannten Katalogtaten. Dort ist es so, dass die Auslieferung nur dann zulässig ist, wenn diese Taten auch nach deutschem Recht strafbar wären. Das ist der sogenannten Grundsatz der beiderseitigen Strafbarkeit." Im Fall einer Auslieferung bleibe die spanische Justiz auch nach der Überstellung Puigdemonts an bestimmte Vorgaben aus Deutschland gebunden. "Wenn also das deutsche Gericht entscheidet, dass die Rebellion kein auslieferungsfähiges Delikt ist, dann würde in der Konsequenz, wenn die Bundesregierung sich dem anschließt im Rahmen ihrer Bewilligung, dass Puigdemont in Spanien nicht wegen Rebellion angeklagt und verurteilt werden kann, sondern nur wegen der Delikte, weswegen er ausgeliefert wurde. Und das wird wahrscheinlich der Punkt der Untreue sein, ein Delikt, was weitaus niedriger im Strafrahmen liegt und das so glaube ich auch nicht im primären Fokus der spanischen Behörden steht." Puigdemont hatte im Oktober die Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien ausgerufen und damit gegen die Verfassung verstoßen. Der Katalane floh nach Belgien ins Exil. Am Freitag eröffnete der Oberste Gerichtshof Spaniens Strafverfahren gegen Puigdemont und weitere Regionalpolitiker wegen Rebellion, Veruntreuung oder Gehorsamsverweigerung. Ihnen drohen bis zu 25 Jahre Haft. Puigdemont will seinem Anwalt zufolge kein politisches Asyl in Deutschland beantragen. Eine Sprecherin teilte mit, dass das Oberlandesgericht in Schleswig vor den Feiertagen keine Entscheidung fallen werde. Damit dürfte Puigdemont Ostern wohl hinter Gittern in Neumünster verbringen.