Der katalanische Separatisten-Chef Carles Puigdemont will bis zum Abschluss des juristischen Verfahrens in Deutschland bleiben. Er betrachte es als seine Pflicht, hierzubleiben und den Behörden zur Verfügung zu stehen, sagte Puigdemont am Samstag bei einer Pressekonferenz in Berlin. Wenn das Verfahren abgeschlossen sei, wolle er nach Belgien zurückkehren. "Diese neue Situation könnte helfen, die spanische Regierung... nicht zu zwingen, sondern vielmehr ein Verständnis dafür zu wecken, dass dieser Konflikt politische Mittel erfordert, um gelöst zu werden. In den rechtsstaatlichen Demokratien der Europäischen Union existiert kein Anspruch darauf, sich nicht unterhalten zu müssen. Es ist unsere Pflicht, uns zu unterhalten. Wenn diese Situation also eine neue Gelegenheit zum Dialog ermöglicht, dann will ich - dann wollen alle Repräsentanten der Katalanischen Unabhängigkeit einen Dialog mit den spanischen Behörden beginnen." Der 55-Jährige hatte das Gefängnis in Neumünster am Freitag nach Hinterlegung einer Kaution in Höhe von 75.000 Euro verlassen. Er muss sich bis zum Abschluss seines Verfahrens regelmäßig bei der Polizei melden und darf Deutschland zunächst nicht verlassen.