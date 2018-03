In Katalonien haben Separatisten mit der Blockade von Hauptverkehrswegen gegen die Festnahme von Ex-Regierungschef Carles Puigdemont in Deutschland demonstriert. Mehrere Dutzend Personen wurden am Dienstag nach stundenlanger Blockade der Küsten-Autobahn AP7 schließlich von der Polizei abgedrängt. Während in Schleswig-Holstein die Prüfung des spanischen Auslieferungsbegehrens durch die Generalstaatsanwaltschaft anhielt, riefen in Katalonien Gewerkschaften zu einer Kundgebung zur Unterstützung inhaftierter Separatisten auf. Das Amtsgericht Neumünster begründete seine Entscheidung Puigdemont in Haft zu belassen am Montagabend mit Fluchtgefahr. Der 55-Jährige wohne in Belgien und es könne für ihn einen "erheblichen Anreiz" geben, dorthin zurückzukehren. Bis zu einer Entscheidung im Auslieferungsverfahren an Spanien sei der Politiker deshalb zunächst weiterhin festzuhalten. Über eine Auslieferung wird laut Generalstaatsanwaltschaft wohl erst nach Ostern entschieden. Am Dienstag äußerte sich auch Puigdemonts Anwalt in Neumünster zur Verfassung seines Mandanten, den er kurz davor getroffen hatte: "Dem Präsidenten geht es hervorragend. Ihm geht es sowohl physisch wie psychisch sehr gut. Wir sind mit sehr viel besseren Gefühlen rausgekommen als wir beim Reingehen erwartet hätten. Es war schön zu sehen, dass er sich stark, entschlossen und voll Mut gezeigt hat." Puigdemont war am Sonntag nach der Einreise aus Dänemark von der deutschen Polizei festgenommen worden. Er hatte im Oktober die Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien ausgerufen und damit gegen die Verfassung verstoßen. Darauf leitete die spanische Justiz Ermittlungen wegen Rebellion ein und ließ mit einem europäischen Haftbefehl nach ihm fahnden.